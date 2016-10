Anzeige

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Mühlacker war der Fahrer eines VW Golf gegen 15.25 Uhr in Richtung Mönsheim unterwegs, als er mit seinem Wagen in einer leichten Linkskurve zu weit nach rechts und ins Bankett geriet. Beim Gegenlenken übersteuerte der Mann derart, dass der Pkw zu stark nach links fuhr und seitlich mit einem entgegenkommenden Muldenkipper zusammenprallte.

Der Autofahrer erlitt lediglich eine leichte Schnittverletzung an der Hand. "Allerdings entstand an seinem neuwertigen Wagen wie auch an dem 13-Tonner jeweils wirtschaftlicher Totalschaden", so die Polizei. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die L1134 war im Abschnitt zwischen den Abfahrten nach Flacht und Friolzheim bis gegen 16 Uhr voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.