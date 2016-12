Am Freitag musste die A8 bei Pforzheim kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Grund: Ein Pferd rutschte im Transportanhänger aus, verfing sich und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus seiner Lage befreien.

Zu einer kurzfristigen Vollsperrung kam es am Freitagnachmittag auf der A8 bei der Anschlussstelle Pforzheim-Ost. Ein 49-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto und Pferdeanhänger in Richtung Stuttgart unterwegs.

Nach der Anschlussstelle Pforzheim-West rutschte das Pferd im Hänger aus. Bei dem Versuch aufzustehen stieß es mit dem Kopf durch die vordere Hängertüre und blieb stecken. Der 49-Jährige hielt sein Gespann an der Anschlussstelle Ost an. Da die Stute zunehmend unruhiger wurde verständigte der Besitzer eine Tierärztin, die das Pferd ruhigstellte.

Versuche das Pferd selbst aus dem Hänger zu befreien schlugen fehl. Erst die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Türe aufbrechen und Öffnung in der Hängerwand vergrößern. Das befreite Pferd wurde in einen Ersatztransporter umgeladen und in eine Tierklinik gebracht. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Autobahn zwischen 15.40 Uhr und 16.05 Uhr voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von rund 7 km Länge, berichtet die Polizei.