vor 5 Stunden Pforzheim Vollsperrung A8: Lkw-Unfall in Fahrtrichtung Stuttgart

Am Freitagmorgen kam ein Lkw kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Ost in Fahrtrichtung Stuttgart ins Schlingern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Der Fahrer ist verletzt. Die Einfahrt zu Anschlussstelle Pforzheim gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauern an.