vor 20 Minuten Mühlacker Vier verletzte nahe Mühlacker: Zwei Leichtkrafträder fahren auf Pkw auf

Vier Verletzte forderte am Freitagnachmittag ein Auffahrunfall zweier Leichtkrafträder auf der Landstraße L1132, nahe Mühlacker, so die Polizei in einer Pressemitteilung.