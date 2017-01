Zu vier am langen Wochenende verübten Unfallfluchten in Kieselbronn und Pforzheim sucht die Verkehrspolizei noch Zeugen. Bei vier Unfällen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 6.500 Euro. Die verantwortlichen Fahrer sind allerdings alle noch nicht gefasst.

Ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand am Dreikönigstag gegen 21.30 Uhr am Citroen einer auf der Hauptstraße in Kieselbronn unterwegs befindlichen Frau. Wie die Polizei berichtet, musste sie wegen eines ihr entgegenkommenden und zu weit links fahrenden Fahrzeuges an den Fahrbahnrand ausweichen.

Zwar hatte die Autofahrerin mitbekommen, dass ihr rechter Außenspiegel umgeklappt wurde, aber erst zu Hause stellte sie dann auch Schäden am vorderen rechten Kotflügel ihres Wagens fest. Zudem lässt sich nicht ausschließen, dass durch ihr Ausweichmanöver ein parkendes Auto in Mitleidenschaft gezogen worden war. Bislang ließ sich aber weder der Unfallverursacher noch ein Geschädigter feststellen.

Trotz eines angerichteten Sachschadens in wohl vierstelliger Höhe fuhr am Samstag zwischen 10 und 12.30 Uhr vermutlich der Fahrer eines Traktor-Gespanns im Viehweg in Pforzheim weiter. Nach Sachlage war der Unbekannte in Richtung des Waldsportpfades gefahren, als er in einer ansteigenden Rechtskurve auf schneebedeckter und eisglatter Fahrbahn nicht mehr weiterkam. Beim anschließenden Rangieren stieß er dann gegen einen Gartenzaun. Ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen fuhr er schließlich wieder zurück in Richtung Dietlinger Straße.

Unfallflucht beging am Samstag gegen 10.30 Uhr auch der Fahrer eines blauen Mercedes der B-Klasse. Der Unbekannte war von einer Zeugin beobachtet worden, wie er am Lack eines auf dem Parkplatz des Kaufland-Getränkemarktes in Pforzheim geparkten Audi TT herumwischte, um Unfallspuren zu beseitigen. Nachdem die Frau der Sache zunächst keine weitere Bedeutung zugemessen hatte, stellte sich kurz darauf heraus, dass an dem Audi ein Rangierschaden von rund 2.000 Euro entstanden war.

Offenbar durch einen zu weit nach rechts geratenen Autofahrer wurde schließlich am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr an einem in der Rudolfstraße in Pforzheim abgestellten Audi A 6 ein Schaden von rund 2.000 Euro angerichtet. Hinweise in allen vier Fällen werden vom Verkehrskommissariat Pforzheim unter Telefon (07231) 186-4100 rund um die Uhr entgegen genommen.