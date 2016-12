vor 3 Stunden Illingen Versuchte Vergewaltigung in Illingen: Zeugen gesucht

Zu einer versuchten Vergewaltigung kam es am Samstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, nachdem eine 25-jährige Frau am Bahnhof Illingen (Enzkreis) aus der Straßenbahn ausgestiegen war und ein bislang unbekannter Mann ihr folgte und sie zu Boden warf, so die Polizei in einer Pressemitteilung.