Vor allem auf Schützenhäuser und Vereinsheime im Bereich Östringen, Kraichtal und Bretten haben es Einbrecher am vergangenen Wochenende abgesehen. Gestohlen wurde aber fast nichts. Doch vor allem der entstandenen Schaden ist beträchtlich.

Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Unbekannte in der Nacht zum Montag aus einem Pforzheimer Tabakgeschäft in der Dillsteiner Straße. Die Täter öffneten zunächst das Schloss eines Metallgitters und schoben dieses nach oben. Durch Herausdrehen des Schlosses der Eingangstür gelangten sie schließlich in das Geschäft. Neben der großen Anzahl an Zigaretten wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Zusätzlich entstand ein erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186 - 3311 entgegen.

Zwei Wohnhäuser waren in Forst in der Zeit zwischen Donnerstag, 6.30 Uhr und Samstagnachmittag, 16.30 Uhr das Ziel von Einbrechern. An einem Einfamilienhaus in der Nagoldstraße hebelten die Unbekannten eine Balkontüre auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Sie erbeuteten schließlich mehrere hundert Euro Bargeld. Der Versuch in ein Haus in der Kocherstraße einzudringen misslang, nicht zuletzt durch zusätzliche Sicherungen an Türen und Fenster. Sie richteten dabei einen Schaden von rund 500 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07251/726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Hoher Aufbruchschaden, geringe Beute

Mehrere Einbrüche in Vereinsheime verzeichnete die Polizei in der Nacht zum Samstag in Östringen, in Kraichtal sowie in Bretten. Meist gingen die Diebe jedoch leer aus. Unbekannte drangen im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Freitagabend und 9 Uhr am Samstagmorgen in das Schützenhaus der Schützengilde Östringen ein. Hier war lediglich ein Aufbruchschaden durch das brachiale Vorgehen der Täter zu verzeichnen. Offenbar wurde hier keine Beute gemacht.

Vermutlich dieselben Täter drangen im selben Zeitraum in die Vereinsräume des MSC Odenheim ein. Auch hier wurde nach ersten Angaben nichts entwendet, da sämtliche Kassen bereits geleert worden waren und sich keine Wertgegenstände im Inneren befanden. Da die Täter jedoch durch eine eingeschlagene Fensterscheibe Zutritt erlangten, entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Unbekannte in das Schützenhaus des KKS Oberöwisheim. Zudem wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Täter durchsuchten anschließend die gesamten Vereinsräumlichkeiten, Diebesgut fanden sie nach ersten Angaben jedoch nicht. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Einbrecher hebeln Fenster auf oder schlagen die Scheibe ein

Ebenfalls im Visier von Einbrechern war das Schützenhaus des KKS in Sulzfeld. Zwischen Donnerstag 22 Uhr und Sonntag 9.45 Uhr verschafften sich Unbekannte mittels Aufhebeln Zugang zum Gebäude und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Im Inneren wurden weitere Türen aufgehebelt und ein Tresor aufgeflext. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens kann bislang nicht angegeben werden.

Zudem wurde auch in Ubstadt-Weiher im Ortsteil Zeutern das Schützenhaus von Einbrechern aufgesucht wurde. Im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstagabend und Samstagnachmittag brachen Unbekannte dort zunächst den angrenzenden Lagerschuppen auf, fanden in diesem jedoch offensichtlich keine Beute. Am Hauptgebäude schoben die Täter den Rollladen eines Fensters nach oben und schlugen anschließend die Fensterscheibe ein. Im Gebäudeinneren verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Räumen, entwendeten letztendlich jedoch nur einen kleineren Münzgeldbetrag aus der Jugendkasse. Der Sachschaden beträgt insgesamt mehrere hundert Euro.