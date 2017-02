Verantwortliche gibt falschen Namen an: Hund beißt Joggerin in Pforzheim

Am Sonntag wurde im Raum Pforzheim, zwischen der Burgruine Liebeneck und Würm, eine Joggerin von einem Hund gebissen. Die Hundeführerin, die mit fünf Tieren unterwegs war, hinterließ einen falschen Namen und ging.

Eine 52 Jahre alte Joggerin ist am Sonntagvormittag zwischen der Burgruine Liebeneck und Würm auf dem Würmtalweg von einem Hund gebissen worden. Eine noch unbekannte Frau sei gegen 10.30 Uhr mit einem Rudel von fünf Hunden dort unterwegs gewesen, wovon vier der Tiere angeleint gewesen seien, so die Polizei. Ein dazu gehörender und frei umherlaufender braun-schwarzer Hund habe die Sportlerin unvermittelt in den Oberschenkel gebissen. Die Frau musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben.

Die Hundeführerin gab gegenüber der 52-Jährigen vor, aus Lörrach zu stammen und nur zu Besuch in Pforzheim zu sein. "Sie hinterließ der Geschädigten einen nicht existenten Namen mit unbekannter Adresse", heißt es in der Pressemeldung der Polizei weiter. Daher bittet die Polizeihundeführerstaffel aus Pforzheim um Hinweise aus der Bevölkerung zu der gesuchten Hundeführerin mit folgender Beschreibung.

Die gesuchte Frau ist im Alter von 20 bis 25 Jahren, trägt dunkles, zu einem Pferdeschwanz gebundenes Haar, ist eher von südländischer Erscheinung und spricht akzentfreies Deutsch. Unter den fünf Hunden waren ein hellbrauner Boxer und zwei kleinere Mischlingshunde. Bei dem freilaufenden Angreifer handelt es sich vermutlich um einen Deutscher Schäferhund. Zeugenhinweise oder Hinweise auf die Hundeführerin beziehungsweise deren Besitzer nimmt die Polizeihundeführerstaffel aus Pforzheim unter 07231/12581311 entgegen.