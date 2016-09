Anzeige

Dieser prallte frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Dacia, stürzte, prallte mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen und wurde wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Teenager wurde von einem Rettungswagen in eine Pforzheimer Klinik gebracht und in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Ludwigsburger Klinik geflogen.

Aktualisierung, 12.51 Uhr:

Der 16-jährige Kleinkraftradfahrer, der am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der Calwer Straße lebensgefährliche Verletzungen davon trug ist am Mittag in einer Ludwigsburger Klinik verstorben.