vor 49 Minuten Pforzheim Unfall in Pforzheim: Auto stößt mit Linienbus zusammen

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim. Wie die Polizei berichtet, waren ein Auto und Linienbus an dieser Stelle zusammengestoßen.