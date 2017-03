Aktuell kommt es zu einem Einsatz auf der A8 bei Pforzheim. Nach einem Unfall gegen 10 Uhr stehen hier drei Fahrzeuge in Flammen. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.

Wie die Karlsruher Polizei mitteilt, sind an dem Unfall ein Auto und zwei Lkw beteiligt. Neben der Feuerwehr ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach ersten Informationen wurden zwei Menschen verletzt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein geplatzter Lkw-Reifen Auslöser für den Unfall auf der A8 war. In Richtung Karlsruhe ist die Autobahn voll gesperrt, in Richtung Stuttgart steht nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Aktualisierung, 11.30 Uhr:

Nach ersten Informationen ist der Unfall am Vormittag auf der A8 zwischen Heimsheim und Pforzheim in Fahrtrichtung Karlsruhe passiert. Weil der Reifen eines LKWs geplatzt ist, fuhr das Lastwagen quer über die Fahrbahn und klemmte einen auf der linken Spur fahrendes Auto gegen die Mittelleitplanke. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall nur zwei Personen leicht verletzt.

Der Verkehr staut sich derzeit in diesem Bereich. In Fahrtrichtung Karlsruhe kommt es ab Rutesheim zu Behinderungen, in Fahrtrichtung Stuttgart stockt der Verkehr ab Pforzheim West.

