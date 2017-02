Ein 19-Jähriger hat am Sonntag um 21.20 Uhr von einer Baustelle zwischen Pforzheim und Ispringen ein Betontransportmischfahrzeug entwendet. Wie die Karlsruher Polizei berichtet, flüchtete der junge Mann mit dem Fahrzeug und baute mehrere Unfälle.

Nach Angaben der Polizei macht sich der Mann zunutze, dass der Motor lief, weil das Fahrzeug gerade beladen wurde. Der Fahrer selbst war zu diesem Zeitpunkt mit dem Einfüllen des Betons beschäftigt. Als der Dieb davonfuhr, nahm der rechtmäßige Fahrer des Lastwagens mit seinem privaten Auto die Verfolgung auf.

Der Tatverdächtige flüchtete nach Pforzheim und streifte in der Hohenzollernstraße ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Ohne zu stoppen fuhr er weiter. An der Kreuzung Heinrich-Wieland-Allee schob sich sein Verfolger an der roten Ampel vor das Betonmischfahrzeug, um den Täter zum Anhalten zu bewegen. Unbeeindruckt davon setzte der 19-Jährige seine Fahrt in Richtung Blücherstraße fort, beschädigte dabei das Auto des Betonfahrers und die Ampelanlage.

Auf seiner weiteren Flucht hinterließ der Lastwagendieb Schäden an vier weiteren geparkten Autos. Als er schließlich an der Kreuzung Zeppelin-/ Eutinger Straße nach rechts in Richtung Stadtzentrum einbog, geriet er in den Gegenverkehr. Er prallte dort mit einem 50-jährigen VW-Fahrer zusammen, der dabei leicht verletzt wurde. Während der verunfallte VW quer auf der Fahrbahn stand, konnte ein 22-jähriger Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem VW zusammen.

Der Fahrer und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Ungeachtet dessen machte sich der 19-Jährige davon, stellte dann an der Kreuzung Eutinger Straße/Lindenstraße sein Fahrzeug am rechten Straßenrand ab und lief zu Fuß davon. Bisher ist der Tatverdächtige noch auf der Flucht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro.