In der Nacht auf Sonntag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer fünf parkende Fahrzeuge in Pforzheim mit einem Citroen Xsara Picasso, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach 3.00 Uhr, parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem grauen Citroen Xsara Picasso, mit Pforzheimer Zulassung, in der Sachsenstraße in Pforzheim rückwärts aus und rammte hierbei einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke VW.

Hiervon unbeeindruckt stieß er gleich darauf beim weiteren rückwärtigen Rangieren gegen einen auf der Sachsenstraße stehenden Mercedes-Benz. Auch hier setzte er seine Fahrt fort und bog in die Pfälzerstraße ab, in welcher er drei ebenfalls am Fahrbahnrand geparkte Autos streifte und beschädigte.

Die Fahrt ging nun weiter in Richtung Hohenzollernstraße, wo sich die Spur des Flüchtigen verliert. Am Steuer soll sich, nach Angaben der Polizei, ein ca. 30 bis 40-jähriger Mann mit kurzen Haaren und osteuropäischem Aussehen befunden haben. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, auch an der Halteradresse des flüchtigen Pkw, verliefen bislang ergebnislos.

Der entstandene Sachschaden an den fünf geschädigten Pkw beläuft sich auf ca. 9.000 Euro. Zeugen des Unfalls und auch möglichweise weitere Geschädigte werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231/1864100 mit der Verkehrspolizei Pforzheim in Verbindung zu setzen.