vor 1 Stunde Umgestürzter Wohnwagen sorgt für 17 Kilometer Stau auf A8

Am Freitag, um 16.15 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Mann aus Weisach im Tal mit seinem Wohnwagengespann die A8 in Richtung Karlsruhe. Auf einer leichten Gefällstrecke schaukelte sich der Wohnanhänger auf und kippte schließlich in die Mittelleitplanke.