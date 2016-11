vor 2 Stunden Pforzheim Über Straße gerannt: Jugendlicher von Auto erfasst und schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 14-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Freitagabend um 21.25 Uhr an der Einmündung Altstädter Kirchenweg/Parkstraße in Pforzheim ereignet hat, darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.