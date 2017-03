Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von vermutlich über 130.000 Euro hat am Donnerstagmorgen ein Unfall auf der in Richtung Westen führenden Autobahn 8 kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Süd gefordert. In der Folge kam es für den Fernverkehr in beiden Richtungen zu ganz erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Wie die Karlsruher Polizei mitteilt, sind an dem Unfall ein Auto und zwei Lkw beteiligt. Neben der Feuerwehr ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach ersten Informationen wurden zwei Menschen verletzt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein geplatzter Lkw-Reifen Auslöser für den Unfall auf der A8 war. In Richtung Karlsruhe ist die Autobahn voll gesperrt, in Richtung Stuttgart steht nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Aktualisierung, 11.30 Uhr:

Nach ersten Informationen ist der Unfall am Vormittag auf der A8 zwischen Heimsheim und Pforzheim in Fahrtrichtung Karlsruhe passiert. Weil der Reifen eines LKWs geplatzt ist, fuhr das Lastwagen quer über die Fahrbahn und klemmte einen auf der linken Spur fahrendes Auto gegen die Mittelleitplanke. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall nur zwei Personen leicht verletzt.

Der Verkehr staut sich derzeit in diesem Bereich. In Fahrtrichtung Karlsruhe kommt es ab Rutesheim zu Behinderungen, in Fahrtrichtung Stuttgart stockt der Verkehr ab Pforzheim West.

LKW-Brand auf der A8 Alle Bilder

Aktualisierung, 12.15 Uhr:

Nach den Feststellungen des Autobahnpolizeireviers Pforzheim war gegen 9.25 Uhr ein Container-Lkw mit Anhänger in Richtung Karlsruhe unterwegs, als am Zugfahrzeug ein Reifen platzte. In der Folge schleuderte das Gespann vom rechten Fahrstreifen bis zur Mittelleitplanke und drängte dabei auch einen parallel fahrendes Auto sowie ein Fahrzeug der Sprinterklasse an die Betongleitwand.

"Nachdem das im Auto sitzende und kurzfristig eingeschlossene Ehepaar wie auch der Fahrer des Kleinlasters die Fahrzeuge leicht verletzt verlassen konnten, fing der Pkw rasch Feuer. In der Folge griffen die Flammen dann auch auf die Zugmaschine des Lastzuges über", beschreibt die Polizei den Hergang nach dem Unfall.

Während sich die mit einem Rettungshubschrauber, einem Notarztfahrzeug und zwei Rettungswagen im Einsatz befindlichen Rettungsdienste der drei Verletzten annahmen, löschte die mit 25 Mann und acht Fahrzeugen angerückte Berufsfeuerwehr Pforzheim die brennenden und auf der linken Fahrspur stehenden Fahrzeuge von der Gegenfahrbahn aus.

Verkehrsbehinderungen bis zum Nachmittag

Es mussten der Verkehr in Richtung Karlsruhe voll und der Fahrzeugstrom nach Osten auf den beiden linken Fahrstreifen gesperrt werden.

Die Bergungs- und Aufräumungsarbeiten sind auch gegenwärtig (12.15 Uhr) noch nicht abgeschlossen. Mit dem Abschleppen des Lkw-Gespanns wird bis 13 Uhr gerechnet. Je nach Schaden am Fahrbahnbelag ist bis zu dessen Instandsetzung eine längere Sperrung der Überholspur denkbar. Eine Freigabe der mittleren und rechten Fahrspur wird aber noch im Laufe des frühen Nachmittags erwartet.

Derzeit sind die Autofahrer erheblich auf die Geduldsprobe gestellt. So stehen die Fahrzeuge in beiden Richtungen auf einer Länge von jeweils etwa zehn Kilometern und auch auf der Umleitungsstrecke drehen sich die Räder nur langsam.

Alle Verkehrsinformationen für Ihre Strecke finden Sie im Staumelder bei ka-news.