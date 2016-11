Anzeige

Der Täter schlug zunächst an einem Fenster eines Friseursalons in der Brettener Straße die Scheibe in Höhe des Griffs ein. Weil der Griff verschlossen war, konnte der Mann das Fenster nicht öffnen. Daher nahm der Einbrecher einen im Eingangsbereich aufgestellten Blumenkübel und warf die Scheibe der Eingangstür ein.

Durch den Lärm wurde ein Nachbar auf das Geschehen aufmerksam. Dieser konnte beobachten, wie der Täter in das Geschäft einstieg und wenige Sekunden später mit einem gestohlenen Laptop herauskam und flüchtete. Der Tatverdächtige war etwa 18 - 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß und schlank. Er war mit einer Jeanshose bekleidet. Zur Oberbekleidung liegen keine Informationen vor. Der Täter trug außerdem eine helle Baseballkappe.

Hinweise auf den flüchtigen Täter nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord, Telefon 07231/186-3211, entgegen.