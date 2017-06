Bei gleich zwei Fußballspielen kam es am Wochenende zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Spielern. In beiden Fällen wurden Anzeigen erstattet, die Polizei ermittelt nun.

Am Pfingstsonntag hat der "Kulturverein zur Hilfe und Gegenseitigkeit der Bürger von Özolan in Europa" in Karlsbad-Ittersbach ein Fest auf dem dortigen Sportgelände ausgerichtet. Nach Angaben des heimischen Vereeins VfR Ittersbach waren dabei 1.500 Menschen angereist. Doch bei einem Fußballturnier kam es dann zu einer unschönen Auseinandersetzung: Nach Angaben der Polizei seien einige Spieler aus Wiesbaden und Nürnberg zunächst in einen verbalen Streit geraten.

Später habe sich die Auseinandersetzung zu einem einen tätlichen Angriff entwickelt. Unter anderem hätte dabei Spieler auf einen am Boden liegenden Mitspieler eingetreten, der dabei verletzt wurde. Auch der Schiedsrichter wurde in den verbalen Streit mit einbezogen und beleidigt, so die Polizei weiter. Die Beamten haben Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Angriff nach Foul

Ebenfalls am Pfingstsonntag sind auch in Rastatt Fußballspieler aneinander geraden. Bei einem Spiel auf einem Parkplatz sei ein 25-Jähriger leicht am Fuß verletzt worden. Eine 20-Jähriger mischte sich daraufhin ein und schlug mit den Fäusten auf einen 29-Jährigen ein, der die Fußverletzung des 25-Jährigen verursacht hatte.

Auch als der Angegriffene zu Boden gegangen sei, hätten der 20-Jährige und auch der 25-Jähre Mitspieler den 29-Jährigen weiter mit Schlägen und Tritten traktiert. "Nach einer ersten Behandlung durch einen Arzt wurde der Mann durch die Polizei in ein Klinikum gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt nahmen die Ermittlungen gegen die beiden Männer auf", heißt es in der Polizeimeldung abschließend.