Auch auf Klingeln sollten Sie nicht bedenkenlos reagieren und die Türe öffnen. "Zeigen Sie Fremden gegenüber immer ein gesundes Misstrauen", so die Polizei. Der Tipp: Schauen Sie zuerst durch den Türspion.

Nachdem die Unbekannte tatsächlich an der Wohnanschrift erschien, wurde sie von der 87-Jährigen eingelassen. Als die Geschädigte den Vorfall am Abend ihrem Sohn erzählte, vermutete dieser einen Trickdiebstahl. In der Folge bemerkte die 87-jährige Geschädigte, dass Bargeld entwendet wurde. Sie schätzt die unbekannte Frau auf 45-50 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß.

Laut ihren Angaben hatte die Diebin ein ungepflegtes Äußeres, dunkle, schulterlange Haare und war korpulent mit auffallend großer Oberweite und kurzen, fleischigen Fingern. Die Unbekannte sei mit einer schwarzen, langen Hose und mit einer Langarm-Bluse mit dunklen Mustern bekleidet gewesen. Außerdem sprach sie mit ortsüblichem Dialekt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 186-3311 entgegen.