In einer Pressemitteilung warnt die Karlsruher Polizei vor einem Trickbetrüger, der im Enzkreis unterwegs war. Der Mann hatte eine Autofahrerin zu sich gewinkt - und sie dann bestohlen.

Die Karlsruher Polizei schildert den Vorfall wie folgt: Am Freitag gegen 16.30 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau die L1131 von Zaisersweiher in Fahrtrichtung Maulbronn. An einer Wegeinmündung, kurz vor der K 4517 Richtung Freudenstein, wurde sie auf einen Mann aufmerksam, welcher durch "Winkzeichen" auf sich aufmerksam machte.

"Die Fahrerin, alleine in ihrem Auto, vermutete nun, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet und hielt an", so die Polizei. Der zunächst seriös auftretende, vermeintliche Hilfesuchende trat nun an die junge Frau heran. Überraschend zog er dann nach einem kurzen Gespräch die Geldbörse der Frau aus der rechten Jackentasche und rannte zu Fuß in den angrenzenden Wald hinein und in nördliche Richtung davon.

Nach wenigen Metern warf er die Geldbörse weg, nachdem er zuvor das Bargeld entnommen hatte. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041/9693-0 in Verbindung zu setzen. Von Interesse ist insbesondere ein dunkler Pkw Kombi, welcher zur Tatzeit etwas abgesetzt gegenüber der Tatörtlichkeit in der Zufahrt des "Roten Weges" abgestellt gewesen war.

Der Täter selber kann wie folgt beschrieben werden: Zirka 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, dunkle, leicht lichte Haare, sprach gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Er trug einen dunkelblauen Anzug, leichte dunkle Schnürschuhe und machte einen seriösen Eindruck.