Bei der Suche nach der seit Dienstagnachmittag aus dem Siloah-Krankenhaus in Pforzheim vermissten Frau bat das Kriminalkommissariat Pforzheim in einer Pressemitteilung die Bevölkerung um Mithilfe. Doch nun ist es traurig Gewissheit: Die Vermisste ist verstorben.

"Die aufgrund einer Erkrankung desorientierte 87 Jahre alte Frau verließ an Allerheiligen zwischen 17.10 Uhr und 17.30 Uhr das in der Wilferdinger Straße im Stadtteil Brötzingen gelegene Krankenhaus mit unbekanntem Ziel", erklärt die Karlsruher Polizei.

Die bislang in die Wege geleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Hubschraubers brachten keine näheren Erkenntnisse zum Aufenthalt der Seniorin, die normalerweise in einem Pflegeheim der Frankstraße in Pforzheim wohnt.

Aktualisierung, 23. November, 16.30 Uhr

Die seit dem 1. November aus einem Pforzheimer Krankenhaus vermisste 87 Jahre alte Frau wurde am Mittwochnachmittag im Dickicht eines größeren Privatgrundstücks in Pforzheim-Brötzingen tot aufgefunden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich nach ersten Erhebungen der Kriminalpolizei nicht ergeben. Derzeit dauern die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim zu den näheren Umständen noch an.

Der Text wurde nachträglich aktualisiert.