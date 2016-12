Am Dienstagabend ist ein Transporter auf der B35 bei Maulbronn in Brand geraten. Das Fahrzeug brannte aus, die Insassen konnten sich aber alle rechtzeitig ins Freie begeben.

Infolge eines Fahrzeugbrandes war die B 35 am Dienstagabend für einige Stunden gesperrt, so die Polizei. Der 37-jährige Fahrer eines älteren Kleinbusses bemerkte gegen 20.15 Uhr auf der Fahrt nach Mühlacker in Höhe der Ausfahrt Maulbronn West Rauch aus dem Motorraum. Kurz nachdem er das Fahrzeug auf der B 35 gestoppt hatte stand der Motorraum in Flammen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Maulbronn stand das gesamte Fahrzeug in Flammen. Der Fahrer und seinen fünf Mitfahrer konnten rechtzeitig aussteigen. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Da Kraftstoff ausgelaufen war musste die Fahrbahn gereinigt werden. Während der Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die B 35 zwischen der Ausfahrt Maulbronn West und der Frankfurter Straße bis gegen 23.50 Uhr gesperrt werden.