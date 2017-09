vor 5 Stunden Freiburg Tote Studentin aus Enzkreis: Freiburger Mordprozess beginnt

Knapp elf Monate nach dem Sexualmord an einer Studentin in Freiburg beginnt heute vor dem dortigen Landgericht der Prozess gegen einen jungen Flüchtling. Hussein K. ist nach Angaben des Gerichts wegen Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung angeklagt.