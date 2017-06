Totalschaden an Auto und Anhänger: Wohnwagen stürzt auf A8 bei Pforzheim um

Am Dienstagmorgen kam es auf der A8 zu einem Unfall, bei dem ein Wohnwagen völlig zerstört wurde. Der Fahrer hatte zuvor einen Bus überholen wollen, als sich der Anhänger aufschaukelte und anschließend umstürzte.

Nach Angaben der Polizei wurde offenbar niemand bei dem Unfall verletzt. Allerdings blockiert der umgekippte Wohnwagen derzeit mehrere Fahrstreifen. Da sich ausgelaufene Flüssigkeiten auf der Fahrbahn befinden, werden Autofahrer gebeten nichts Brennendes aus den Fahrzeugen zu werfen.

Wohnwagen überschlägt sich auf A8 Alle Bilder

Aktualisierung, 16.05 Uhr:

Bei Pforzheim ist am Montagmorgen ein Wohnwagenanhänger auf der Autobahn A8 ins Schlingern geraten und anschließend auf die Fahrbahn gekippt. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Das berichtet die Polizei am Nachmittag.

Kurz nach 8 Uhr befuhr der Fahrer eines Fords mit angehängtem Wohnwagen die A8 von Stuttgart kommend in Richtung Pforzheim. Kurz vor der Autobahnausfahrt Pforzheim Süd überholte er mit seinem Gespann einen Bus. Hierbei geriet der Wohnwagen ins Schlingern und schaukelte sich in der Folge immer weiter auf. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte schließlich mit der Betonleitwand. Der Wohnwagenanhänger wiederrum kippte um und kam mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen.

Sowohl am Ford als auch am Wohnwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, Personen kamen aber nicht zu Schaden. Bis zur Bergung des Gespanns waren zwei Fahrspuren blockiert, weshalb es zu einem Rückstau von zeitweise bis zu sechs Kilometern Länge kam.

