vor 3 Stunden Pforzheim Technischer Defekt? Sechs Linienbusse brennen in Pforzheim aus

Ein hoher Sachschaden und ein leicht verletzter Feuerwehrmann sind die Bilanz eines Brandes von sechs Linienbussen in einem Busdepot in Pforzheim am Samstagmorgen. Das teilt die Polizei in einer Mitteilung an die Presse mit.