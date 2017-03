Einen größeren Polizeieinsatz löste am Dienstagmorgen eine in unmittelbarer Nähe zur Pforzheimer Staatsanwaltschaft abgelegte Sporttasche aus.

Die Polizei wurde kurz nach 7 Uhr über die verdächtige Tasche in der Schulbergstaffel informiert. "Sie war direkt an einem Stromkasten neben der Staatsanwaltschaft Pforzheim abgelegt. Bei der anschließenden Nachschau war nicht völlig auszuschließen, dass von ihrem Inhalt eine Gefahr ausgehen könnte", berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.

Es wurden daher Sprengstoff-Experten angefordert und das nähere Umfeld vorsorglich abgesperrt. Die unmittelbar angrenzenden Bereiche der Staatsanwaltschaft sowie des Amtsgerichts Pforzheim mussten ebenfalls geräumt werden.

Gegen 9.45 Uhr gaben die Spezialisten schließlich Entwarnung. Beim Inhalt der Tasche handelte es sich ausschließlich um Unrat. Somit konnten sämtliche Sperrungen bis 10 Uhr aufgehoben werden. Hinweise auf einen Verursacher ergaben sich bisher nicht.