Diese gaben an, dass sie sich vor dem Unfall in einer Diskothek in Pforzheim aufgehalten haben und reichlich Alkohol konsumiert hatten. Danach wollten sie gemeinsam mit dem Zug nach Hause fahren. Am Bahnhof stellten sie fest, dass der nächste Zug erst in vier Stunden abfährt.

Der 19-jährige Arbeitskollege des schwerverletzten Mannes hatte die Idee, auf den im Hauptbahnhof abgestellten Kesselwagen zu klettern. Gemeinsam mit dem 23-jährigen Mann stieg er auf das Dach des Kesselwagens. Kurz danach hörte der 19-Jährige einen lauten Knall und drehte sich um. Er sah seinen Arbeitskollegen regungslos am Boden neben dem Kesselwagen liegen und kletterte daraufhin die Leiter herab.

Der dritte Begleiter konnte den Unfall ebenfalls nicht sehen und wurde erst durch den lauten Knall darauf aufmerksam. Die Bundespolizei warnt nochmal ausdrücklich vor den Gefahren des Bahnstroms. Die Gefahren, die von Stromleitungen ausgehen, werden oftmals völlig unterschätzt oder sind nicht bekannt.

Bereits die Nähe zu Bahn-Oberleitungen, z. B. durch das Klettern auf Bahnwaggons, genügt für einen Stromüberschlag. Die Bahn-Oberleitung muss hierfür nicht berührt werden. Die Gefahren, die von Bahn-Oberleitungen ausgehen, sind also nicht sichtbar. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe bietet die Möglichkeit, im Rahmen des Schulunterrichts und bei Präventions- und Informationsveranstaltungen gezielte Aufklärungsgespräche durchzuführen. Informationen zum Thema Bahnstrom können auf der Internetseite der Bundespolizei abgerufen werden.