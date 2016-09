Anzeige

Der 23-Jährige aus Bad Wildbad (Kreis Calw) war am Sonntagabend auf den Kesselwagen gestiegen und hatte einen Stromschlag abbekommen. Der junge Mann war mit zwei Arbeitskollegen vor dem Unfall in einer Diskothek in Pforzheim gewesen. Es sei reichlich Alkohol getrunken worden.

Der 19-jährige Kollege des 23-Jährigen hatte den Angaben zufolge die Idee, auf den im Bahnhof abgestellten Kesselwagen zu klettern. Das Duo stieg auf das Dach. Kurz danach hörte der 19-Jährige einen lauten Knall und drehte sich um. Er sah seinen Arbeitskollegen regungslos am Boden neben dem Kesselwagen liegen und kletterte daraufhin die Leiter herab, wie die Bundespolizei weiter mitteilte.

Der dritte Begleiter sah den Unfall ebenfalls nicht wurde erst durch den lauten Knall darauf aufmerksam. Die Oberleitung führt nach Polizeiangaben 15 000 Volt.