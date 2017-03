vor 1 Stunde Pforzheim Streit in Pforzheim eskaliert: Betrunkener schlägt auf Freundin ein

Ein Streit zwischen einem 34-Jährigen und seiner Partnerin ist am Mittwochabend in einer Wohnung in Pforzheim eskaliert. Wie die Karlsruher und die Polizei bericht, schlug der 34-Jährige seiner Freundin eine Weinflasche gegen den Kopf und schlug mit den Fäusten auf diese ein.