Streit eskaliert: Vater greift Sohn in Pforzheim mit Messer an

Ein Familienstreit ist in Pforzheim am Mittwochabend eskaliert. Wie die Polizei berichtet wurde ein Mann von seinem Vater mit einem Messer angegriffen und erheblich verletzt. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später vorläufig festnehmen.

Die Polizei und die Karlsruher Staatsanwaltschaft berichten, dass die beiden Männer am Mittwoch gegen 19.30 Uhr aufgrund von Nichtigkeiten in Streit geraten waren. Daraufhin habe der 68 Jahre alte Vater ein Taschenmesser aus seiner Hose gezogen und wollte auf seinen 45-jährigen Sohn losgehen. Die Mutter ging dazwischen, dennoch konnte der Vater seinem Sohn einen Messerstich in die Brust versetzen.

Mutter und Sohn konnten weitere Attacken abwehren und den 68-Jährigen aus der Wohnung vertreiben. Die verständigte Polizei nahm den erheblich alkoholisierten Mann wenig später in der Nähe des Tatorts vorläufig fest.

"Aufgrund seiner Verletzung musste der 45-jährige Sohn ins Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt werden", heißt es im Pressebericht. Das Messer verfehlte lebenswichtige Organe, sodass nach Aussage der Ermittler keine Lebensgefahr bestand. Der 68-Jährige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.