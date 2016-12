Unbekannte Täter haben am Mittwochabend eine Stadtbahn aufgebrochen und Geld aus dem Fahrkartenautomaten mitgenommen. Die Bahn war im Pforzheimer Bahnhof abgestellt.

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 20.10 Uhr und 22 Uhr in eine am Bahnhofplatz abgestellte Straßenbahn eingestiegen. Nachdem die Täter durch eine eingeschlagene Scheibe ins Innere der Bahn vorgedrungen waren, hebelten sie den Fahrkartenautomaten auf und nahmen die Geldkassetten an sich. Wie viel Bargeld letztlich gestohlen wurde, kann bislang noch nicht gesagt werden. Auch die Höhe des entstanden Sachschadens ist noch nicht bekannt, so die Polizei.

Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/1863211 entgegen.