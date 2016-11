Am Dienstagmorgen kam es auf der B10 bei Pforzheim zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 35.000 Euro.

Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei war eine vom Ersinger Kreuz her kommende 28 Jahre alte Autofahrerin gegen 7.15 Uhr in Richtung Wilferdinger Höhe unterwegs, als sie in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts ins etwa 15 Zentimeter tiefer liegende Bankett geriet.

Beim Gegenlenken schleuderte ihr Pkw so weit nach links, dass es zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 22-Jährigen kam. Beide Beteiligten sowie ein bei der Frau mitfahrender drei Jahre alter Junge wurden nach erster Versorgung durch den herbeigeeilten Notarzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie jeweils für zumindest eine Nacht zur Beobachtung aufgenommen wurden.

Der Streckenabschnitt zwischen dem Ersinger Kreuz und der Autobahnanschlussstelle Pforzheim-West musste wegen des Unfalles voll gesperrt werden. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen sowie einer Nassreinigung der durch ausgelaufene Betriebsstoffe verunreinigten Fahrbahn konnte der von Polizeikräften umgeleitete Verkehr gegen 9 Uhr wieder freigegeben werden.