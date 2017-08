Sexuelle Belästigung in Mühlacker: Mädchen von Jugendlicher begrapscht

In einem Linienbus zwischen Mühlacker und Sternenfels kam es am Samstagabend zu sexuellen Belästigungen und Übergriffen auf zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen.

Die beiden Jugendlichen waren nach Polizeiangaben gegen 21 Uhr in Mühlacker in den Bus der Linie 702 gestiegen um nach Hause zu fahren. Im Bus seien sie dann durch eine Gruppe männlicher Jugendlicher zunächst beleidigt worden. Im weiteren Verlauf fasste nach Polizeiinformationen einer der Jugendlichen der 14-Jährigen zunächst an die Brüste.

Als ihre Freundin ihr zu Hilfe kam und sich die beiden Mädchen auf einen anderen Platz setzen wollten, fasste der Jugendliche beiden Mädchen an den Hintern. Die Gruppe stieg an der Haltestelle Zaisersweiher aus. Nach den ersten Ermittlungen geriet ein 15-jähriger Jugendlicher ins Visier der Beamten. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Pforzheim übernommen.