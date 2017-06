Sex-Übergriff in Pforzheim: 29-jährige Frau in Lebensgefahr

Eine 29 Jahre alte Frau ist in Pforzheim mit schwersten Verletzungen in der Nacht zum Donnerstag aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe gehen derzeit von einem Sexualverbrechen mit versuchtem Mord aus.

Mit schwersten Verletzungen ist in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.50 Uhr in der Pflügerstraße in Pforzheim, unterhalb der Enz-Ufermauer, eine 29 Jahre alte Frau aufgefunden worden. Das berichten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemeldung.

Hilferufe alarmieren Passantin

Aufgrund der ersten Äußerungen der ansprechbaren Frau besteht der Verdacht, dass sie gegen 0.20 Uhr an der Örtlichkeit von einem unbekannten Mann mit sexuellem Hintergrund angegangen worden ist. In der Folge sei sie aufgrund ihrer Gegenwehr über die Brüstung der sechs Meter hohen Ufermauer gehoben worden und hinuntergestürzt. Eine Zeugin hatte kurz vor ein Uhr Hilferufe vernommen und bei näherer Nachschau die schwer verletzte Frau aufgefunden.

Unter Einsatz eines Rettungsteams sowie einer Notärztin kam die 29-jährige mit schwersten Rückenverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr ist derzeit offenbar nicht auszuschließen. Derzeit arbeitet das Kriminalkommissariat Pforzheim mit einer Ermittlungsgruppe intensiv an der Aufklärung der genauen Umstände des Geschehens.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Geschädigte beschrieb den Täter als etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß mit dunklerem Teint und kurzem, dunklen Haar. Er sei von normaler Statur, habe eine dunkle Hose mit dunklem T-Shirt getragen und Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen.

Die Staatsanwaltschaft und das Kriminalkommissariat Pforzheim bitten zur Klärung des genauen Hergangs um die Meldung von Zeugen oder sonst sachdienlichen Hinweisen an den rund um die Ihr erreichbaren Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter Telefon 0721/939-5555.

Liebe Leser, dies ist ein sensibles Thema. Auf Rücksicht auf die Betroffenen haben wir diesen Artikel daher nicht zur Diskussion freigegeben.