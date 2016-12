vor 3 Stunden Pforzheim Schusswaffe bemerkt: Anwohnerin verständigt Polizei

Eine aufmerksame Anwohnerin meldete der Polizei am 1. Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr, dass die Insassen eines in der Ludwig-Windthorst-Straße (Sonnenhof) im Pforzheim abgestellten Pkw, mit einer Schusswaffe hantiert haben, so die Polizei in einer Pressemitteilung.