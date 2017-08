vor 41 Minuten Pforzheim Rückstau zu spät erkannt: Pkw-Fahrerin kollidiert und überschlägt sich

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Sonntagnachmittag in Pforzheim-Eutingen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt, erkannte eine 28-jährige Frau einen Rückstau zu spät, kollidierte mit einem Pkw und überschlug sich.