Am Sonntagabend ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf der Höhe Einmündung der neuen Westtangente, auf der B35 bei Illingen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 19-Jährige wollte nach Polizeiangaben von der neuen Tangente nach links auf die B35 abbiegen und missachtete dabei das Rotlicht der Ampel.

Im Einmündungsbereich kam es in dann zum Zusammenstoß mit einer in Richtung Lienzingen fahrenden 23 Jahre alten Autofahrerin. Durch die Kollision zog sich die Unfallverursacherin schwere Verletzungen zu. Die beiden Insassen des Pkw auf der B35 erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen zu. Alle drei verletzen Beteiligten wurden zur ärztlichen Versorgung in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf zirka 10.000 Euro.