«Pokémon Go»-Spieler in New York. Foto: Justin Lane

In Kooperation mit der Stadtbibliothek Pforzheim werden Polizeibeamte der Prävention Pforzheim am 31. August zwischen 14 Uhr und 17 Uhr in der Pforzheimer Fußgängerzone, an der Kreuzung Westliche Karl-Friedrichstraße / Bahnhofstraße.

Spielerinnen und Spieler sowie alle Interessierten über die Gefahren im Zusammenhang mit dem Spiel aufklären. Als Ansprechpartner für Medienvertreter werden Pressesprecher/innen des Polizeipräsidiums Karlsruhe vor Ort sein.