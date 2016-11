Anzeige

In Nöttigen öffneten die Diebe gewaltsam ein Fenster des in der Beuthener Straße gelegenen Kindergartens. Der Einbruch wurde am Montagmorgen gegen 7 Uhr festgestellt, da Schränke durchwühlt waren. Hier erlangten die Täter einen geringen Bargeldbetrag.

Bei einem Einbruch in einen Kindergarten in der Uhlandstraße in Dietlingen, erlangten die Täter kein Diebesgut. Dieser Einbruch wurde ebenfalls am Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr festgestellt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 entgegen.