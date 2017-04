vor 15 Stunden Pforzheim Zwei Fahrzeuge in Pforzheim beschädigt: Polizei sucht Unfallverursacher

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurden im Laufe des Freitags in Pforzheim zwei Fahrzeuge beschädigt, wobei sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. Der entstandene Sachschaden beträgt in beiden Fällen jeweils ca. 1.500 Euro.