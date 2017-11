vor 22 Stunden Pforzheim Zeugen gesucht: Mehrere Personen gehen in Pforzheim aufeinander los

Am Montagabend kam es in der Pforzheimer Nordstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der sich mehrere Personen beteiligten. Die Polizei sucht hierzu Zeugen, die Hinweise zu den Hintergründen und den Beteiligten geben können.