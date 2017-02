vor 2 Stunden Pforzheim Zeugen gesucht: Autofahrer fährt 15-Jährigen in Pforzheim an und fährt davon

In Pforzheim fuhr am Donnerstagmittag ein bislang unbekannter Mann in einer Parkgarage einen Jungen an, der sich an diesem Ort mit einer Gruppe Jugendlichen aufhielt. Der Junge musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.