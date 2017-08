Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich einer Tagesbaustelle auf der A8 bei Karlsbad zu einem Unfall, bei dem glücklicherweise nur eine Person leicht verletzt wurde. Ein Autofahrer hat die Baustellen-Absicherung übersehen.

Am Dienstag waren die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei auf der A8 bei Karlsbad in Richtung Karlsruhe mit einer Tagesbaustelle auf der Überholspur beschäftigt. Diese sei per elektrischer Warntafeln auf dem Standstreifen angekündigt worden.

Ein 65-jähriger Autofahrer schien diese übersehen zu haben: Um 13.25 Uhr erkannte er ein Absicherungs-Fahrzeug auf der linken Spur zu spät und krachte in die mobile Absperrwand. Der VW Sharan des Mannes drehte sich und blieb einige Meter weiter auf der mittleren Spur stehen.

"Während der 65-Jährige mit dem Schrecken davon kam, erlitt der am Steuer des Zugfahrzeuges der Absperrwand sitzende 50 Jahre alte Mann leichte Blessuren. Ein Einsatz der Rettungsdienste war aber nicht erforderlich", berichtet die Polizei weiter.

Für die Unfallaufnahme musste die linke und die mittlere Spur gesperrt werden. Es entstand ein Stau von bis zu zehn Kilometern Länge.