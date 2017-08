Bus und Bahn besser verknüpfen: Das ist das Ziel des neuen Südwestbus-Kundencenters im Pforzheimer Hauptbahnhof. Mit der Eröffnung ist ein weiterer Schritt der Deutschen Bahn-Tochterfirma in Richtung Übernahme des Nahverkehrs in der Goldstadt gemacht.

Das Regionalbusunternehmen Südwestbus hat in dieser Woche sein Kundencenter im DB Reisezentrum des Pforzheimer Hauptbahnhofs offiziell in Betrieb genommen. Die Informationen sind einer Pressemeldung der Deutschen Bahn zu entnehmen. Das Kundencenter sei die zentrale Anlaufstelle für die Kunden in Sachen Fahrkartenkauf, Tarif- und Fahrplaninformationen, Fundsachen, Beschwerden und Anregungen.

Versprechen gegenüber der Stadtverwaltung

"Mit Eröffnung dieses Kundencenters setzen wir unser Versprechen gegenüber der Stadtverwaltung um. Das Kundencenter hier in Pforzheim liegt ideal an der Schnittstelle öffentlicher Verkehrssysteme. Unsere Kunden finden an einer Stelle alles zum städtischen und regionalen Busverkehr", so Simone Stahl, Geschäftsführerin der Regionalbusverkehr Südwest GmbH (RVS).

"Ein wichtiger Meilenstein"

Sandra Schönherr, Leiterin der RVS-Niederlassung Pforzheim, ergänzte: "Die heutige Eröffnung unseres Kundencenters ist ein weiterer wichtiger Meilenstein vor der eigentlichen Aufnahme des städtischen Busbetriebs am 11. Dezember."

Vor der Entscheidung, dass die Südwestbus GmbH den Busverkehr in der Goldstadt Pforzheim übernehmen soll, gab es erheblichen Protest unter der Angestellten des bisherigen Nahverkehr-Betreibers, des Stadtverkehr Pforzheim (SVP). Dieser Betreiber wird zum Ende des Jahres aufgelöst. Die Beförderung der Fahrgäste im Nahverkehr folgt ab dem Fahrplanwechsel zum 11. Dezember durch Südwestbus. Die über 200 Angestellten der SVP verlieren damit ihren Job.