Am Montagmorgen wurde ein Autofahrer auf der K4526, bei Kieselbronn im Enzkreis, bei einem Unfall mittelschwer verletzt. Er war ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Auto überschlagen.

Ein offenbar mittelschwer Verletzter sowie ein Sachschaden von rund 5.000 Euro waren am Montagmorgen die Folgen eines Unfalles auf der Kreisstraße 4526 bei Kieselbronn. Ein 20 Jahre alter Golffahrer war gegen 6.50 Uhr in Richtung Enzberg unterwegs gewesen, als er seinen Angaben zufolge etwas zu weit nach rechts geriet. Beim Gegenlenken übersteuerte er dann und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. "In der Folge überschlug sich das Fahrzeug, prallte gegen einen Baum und kam auf der rechten Seite zum Liegen", beschreibt die Polizei den Hergang weiter.

Mit Hilfe eines hinzukommenden Zeugen konnte der dem äußeren Anschein nach nicht schwer verletzte junge Mann seinen Auto verlassen. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Golf musste nach der Bergung abgeschleppt werden.