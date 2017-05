Am Mittwochmittag hat ein 53-Jähriger seine Ehefrau an deren Arbeitsplatz mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Über die Hintergründe der Tat kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Ein 53-jähriger Mann aus Pforzheim steht in Verdacht, mit mehreren Stichen am Mittwochmittag seiner Ehefrau lebensgefährliche Verletzungen zugefügt zu haben. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemeldung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervor.

Nach den bisherigen Erkenntnissen suchte der Tatverdächtigte seine Frau gegen 14.30 Uhr an ihrer Arbeitsstelle am Schlossberg in Pforzheim auf und griff sie dort mit einem Messer an. Nach den Stichen flüchtete er vom Tatort.

Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort und fahndet mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach dem Flüchtigen. Nach Erstversorgung durch ein herbeigeeiltes Rettungsteam wurde die Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Tat und deren Hintergründen hat umgehend die Kriminalpolizei Pforzheim übernommen.