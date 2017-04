Seit Ende Februar wurde ein 56-Jähriger aus Pforzheim vermisst. Wie die Polizei meldet, wurde der Gesuchte tot aufgefunden.

Bei der Suche nach dem 56 Jahre alten Mann bittet die Polizei um Mithilfe. "Der Gesuchte verließ am 20. Februar, vermutlich in den Nachmittagsstunden, sein Zuhause und wird seitdem vermisst", berichtet die Polizei. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte er bislang nicht gefunden werden.

Aktualisierung, Montag 24. April, 14.25 Uhr:

Ein seit dem 20. Februar vermisster 56-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag tot in einem Waldstück in der Nähe der Autobahn-Anschlussstelle Pforzheim-Nord aufgefunden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des 56-Jährigen.