Verdächtiger in Haft: Streit unter Betrunkenen in Pforzheim endet in Messer-Angriff

Weil sie über den Umgang mit einem Hund unterschiedlicher Meinung waren, sind am Wochenende drei Betrunkenen aneinander geraten. Einer soll dabei mit einem Messer auf die beiden anderen losgegangen sein.

In der Nacht auf Samstag kam es in der Pforzheimer Innenstadt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei stark alkoholisierten Personen, in deren Verlauf einer der Beteiligten ein größeres Messer gezogen und damit auf seine Kontrahenten losgegangen sein soll. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei festgenommen werden und befindet sich momentan in Untersuchungshaft. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemeldung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervor.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei befanden sich gegen 1 Uhr mehrere Personen hinter dem am Waisenhausplatz befindlichen Theater. In der Gruppe befand sich auch der 31-jährige Tatverdächtige mit seinem Hund. Innerhalb der Personengruppe entwickelte sich ein zunächst verbaler Streit hinsichtlich des Umgangs mit dem Hund. Schließlich eskalierte die Situation und es kam zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 17- und 32-jährigen Männern und dem Hundehalter.

Nachdem sich der handfeste Streit einige Zeit fortgesetzt hatte, zog der Verdächtige unvermittelt ein großes Messer und führte Stichbewegungen in Richtung seiner Kontrahenten aus. Diese konnten die Angriffe jedoch abwehren, sodass sie keine Verletzungen erlitten. Schließlich gelang es ihnen, den 31-Jährigen bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei zu fixieren.

Die ersten Ermittlungen vor Ort gestalteten sich aufgrund der starken Alkoholisierung der drei Beteiligten als schwierig. Nach bisherigem Ermittlungsstand muss jedoch von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen werden, weswegen der 31-Jährige am Wochenende auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim dem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.