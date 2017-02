vor 4 Stunden Karlsruhe Unfall in Neuenbürg: Frau verletzt sich mit Luftdruckgewehr

Mit einem Luftdruckgewehr hat sich eine 28 Jahre alte Frau in der Nacht zum Mittwoch in Neuenbürg selbst eine schwere Verletzung am Oberkörper beigebracht. Zunächst kam sie mit Verdacht auf eine lebensbedrohliche Schussverletzung in ein Krankenhaus.