vor 1 Stunde Heimsheim Überfall im Enzkreis: Räuber bedroht Tankstellen-Angestellte mit Waffe

Ein maskierter Räuber hat am Mittwochmorgen gegen 3.10 Uhr in Heimsheim im Enzkreis eine Tankstelle in der Römerstraße überfallen. Der Täter bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Die Polizei bittet nun möglich Zeugen um Mithilfe.